Afyonkarahisar'da köpeğe çarpmamak için aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da önüne çıkan köpeğe vurmamak için aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
20.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:22
Afyonkarahisar'da önüne çıkan köpeğe vurmamak için aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Fatih Yurt (25) idaresindeki 53 AAL 943 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde önüne çıkan köpeğe vurmamak için aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü Yurt ile otomobildeki Duygu Yurt (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA