Afyonkarahisar'da kontrolsüz yıkım korku dolu anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da kontrolsüz yıkım korku dolu anlar yaşattı

Afyonkarahisar'da kontrolsüz yıkım korku dolu anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen 7 katlı eski binanın yıkımı kontrolsüz şekilde yapılınca ortaya korkutan görüntüler çıktı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen 7 katlı eski binanın yıkımı kontrolsüz şekilde yapılınca ortaya korkutan görüntüler çıktı. Yıkım esnasında binanın ön tarafının bir anda çökmesiyle dükkanları ve araçları tuğla ve beton parçalarından zarar gören esnaf, belediyenin zararlarını karşılamasını istedi.

Afyonkarahisar kent merkezindeki 2. Vakıf İşhanı için depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile yıkım kararı alındı. Bu sabah erken saatlerde başlayan yıkımda iddialara göre gerekli güvenlik önlemleri alınmadı. Belediyenin yüklenici firması tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmasında binanın bulunduğu Ordu Bulvarı da ulaşıma kapatılmadı. Ardından iş makineleri yıkım çalışmasına başladı. Ancak bu sırada binada sulama çalışması da yapılmayınca yıkım anında toz bulutları havaya yükseldiği gibi aynı zamanda yola tuğlalar ve büyük beton parçaları düşmeye başladı. Güvenlik şeridi de çekilmeyen yıkımda ortaya çıkan toz bulutları ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

"İş yerlerimiz harap oldu"

Yıkım esnasında meydana gelen ani çökme nedeniyle iş yeri tozdan zarar gören çiçekçi Sultan Şanlı, hiçbir şekilde uyarılmadıklarını iddia ederek, "Kontrolsüz bir şekilde yıkım oldu. Benim iş yerimde mallarımda zararım var, araçlarımız mahvoldu. Bizi uyarmadılar, bizim zararımızı karşılasınlar. Hepsine tek tek ücret ödedim. Benim zararımı karşılayacaklar. Yıkım bitti, bizim iş yerimiz mahvoldu, sonrasında zabıta geldi uyardı, dedi kesinlikle yıkılmayacak ve sonrasında tekrar yıkmaya başladılar. Hiçbir şekilde şerit falan yok. Hiçbir esnafı da uyarmadılar, bizim iş yerlerimiz harap oldu. Yıkım esnasında bir anada çöktü. Söylese ve bütün mallarımı içeriye alsam, kapılarımı kapatsam, camlarımı kapatsam toz girmese. Kimse almaz bu çiçekleri, kime satacağım bu çiçekleri. ya bir can kaybı olsa, kim duracak bunun arkasında" diye konuştu.

Yıkım esnasında meydana gelen aniden çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılarak şerit çekildi.

Öte yandan, konuyla ilgili Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri açıklama yapmaktan kaçındı. - AFYONKARAHİSAR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Afyonkarahisar'da kontrolsüz yıkım korku dolu anlar yaşattı
Afyonkarahisar'da kontrolsüz yıkım korku dolu anlar yaşattı
Afyonkarahisar'da kontrolsüz yıkım korku dolu anlar yaşattı
Afyonkarahisar'da kontrolsüz yıkım korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 kızını silahla öldüren imamla ilgili dikkat çeken iddia: Cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirmiş
3 kızını silahla öldüren imamla ilgili dikkat çeken iddia: Cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mansur Yavaş Meral Akşener Sultan Alparslan
Magazin Demet Şener Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Şenol Güneş Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afyonkarahisar'da kontrolsüz yıkım korku dolu anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:25:11. #1.14#

title