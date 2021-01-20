Afyonkarahisar'da kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Afyonkarahisar'da kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

20.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:31
Afyonkarahisar'da kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi, tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi, tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Akmescit Mahallesi Karanlık Dede Sokak'ta Ö.K, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesiyle Gökhan Y. (25) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ö.K, tabancasıyla Gökhan Y'ye 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Gökhan Y, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ö.K, ticari bir araçla olay yerinden kaçarken, yaralı ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, plakasını tespit ettiği ticari aracı, kısa sürede yakaladı. Araçtaki O.U. ve Ş.K, olayı, Ö.K'nin gerçekleştirdiğini aktardı.

Ekipler, daha önceden ticari araçtan inerek kaçan Ö.K'yi İstiklal Mahallesi'nde yakaladı, üzerindeki tabancaya da el koydu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde Gökhan Y'yi kız kardeşini rahatsız ettiği, daha önce de kaçırmaya çalıştığı ve çıkan tartışma sonucu yaraladığını beyan etti.

Zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ozan Doğulu Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 10:34:07. #1.15#
title