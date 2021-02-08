Afyonkarahisar'da kısıtlamayı ihlal eden 130 kişiye ceza

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 130 kişiye ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 130 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hafta sonu kent merkezi ile Çay, Sultandağı, Sandıklı ve Bayat ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte kısıtlamaya uymayan 130 kişiye idari para cezası yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz