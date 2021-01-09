Afyonkarahisar'da kısıtlama sessizliği

Afyonkarahisar'da kısıtlama sessizliği

AFYONKARAHİSAR'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dün saat 21.00 itibarıyla Afyonkarahisar'a sessizlik hakim oldu. Zafer Meydanı'nda ve şehrin birçok kavşak noktasında araç ve yaya trafiği durdu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 6 uygulama noktası oluşturuldu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00'den sonra polis ekipleri sokakta olanların izin belgelerini kontrol etti. Belgesi olmayanlara tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı