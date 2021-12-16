Afyonkarahisar beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR'da akşam başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırınca kent beyaz örtüyle kaplandı.

Afyonkarahsiar'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, saat 07.00'de etkisini artırdı. Kar yağışı sonrası kısa sürede kent beyaz örtüyle kapladı. Kentteki binaların çatılarında, araçların üzerinde kar birikintileri oluştu. Kentin işlek caddelerindeki karlar kısa sürede eridi.Kentteki kar yağışı tedbirleri de beraberinde getirdi. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 'karla mücadele ekipleri' oluşturuldu. 80 araç ve 90 personelden oluşan ekipler, kar etkisinin yoğun görüldüğü Bayat, Sinanpaşa ve İhsaniye ilçelerinde ve Kocatepe'de mücadele çalışması yaptı.