Afyonkarahisar'da kendisini darbetmeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle öldüren kadın yakalandı
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Afyonkarahisar'da kendisini darbetmeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle öldüren kadın yakalandı

Afyonkarahisar'da kendisini darbetmeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle öldüren kadın yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da çiftlik evinde çalıştığı sırada kendisini darbetmeye çalıştığını iddia ettiği kişiyi, av tüfeğiyle öldüren kadın gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar'da çiftlik evinde çalıştığı sırada kendisini darbetmeye çalıştığını iddia ettiği kişiyi, av tüfeğiyle öldüren kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, N.A'nın (31) Ataköy Mahallesi'nde çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde gelen ve aralarında kız isteme nedeniyle husumet bulunan uzaktan akrabası M.A. (33), genç kadından kendisine hayvan vermesini istedi.

M.A. hayvan veremeyeceğini belirten N.A'yı darbetmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A. av tüfeğiyle M.A'ya 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan M.A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, zanlı N.A. ile çiftlik sahibi A.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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