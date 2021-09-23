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Afyonkarahisar'da kazı ve yüzey araştırması yapan bilim insanları Amorium'u inceledi

AA / Arif Yavuz - Haberler | Kültür Sanat
Afyonkarahisar'da kazı ve yüzey araştırması yapan bilim insanları Amorium'u inceledi

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Afyonkarahisar'da kazı ve yüzey araştırması yapan bilim insanları Emirdağ'da Amorium Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Afyonkarahisar'da kazı ve yüzey araştırması yapan bilim insanları Emirdağ'da Amorium Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, kentte kazı ve yüzey araştırması yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Dicle Üniversitesinde (DÜ) görevli bilim insanları ile Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü uzmanları, Davulga beldesi Hisarköy Mahallesi'ndeki kazı evinde bir araya geldi.

Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, burada bilim insanlarına antik kentteki çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Bilim insanları, daha sonra antik kentin kazı alanında incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, medeniyetlerin beşiği olan Afyonkarahisar'ın pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu medeniyetlerin ortaya çıkarılmasının ise kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarıyla mümkün olduğunu dile getiren Tanır şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Afyonkarahisar'da Amorium Antik Kenti, Apameia Antik Kenti, Üçhöyük ve Maltaş kurtarma kazıları yapılıyor. Şehrimizde kazı çalışmaları artarak devam ediyor. Şehrimizde kazı ve yüzey araştırması yapan bilim insanlarımızla da bugün Amorium Antik Kenti'nde bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduk."

Prof. Dr. Gökalp de 2014 yılından beri Amorium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliği ve Türk Tarih Kurumu (TTK) destekleriyle yapıldığını vurguladı.

Afyonkarahisar'da arkeolojik kazı çalışmaları ve yüzey araştırması yapan bilim insanlarını Amorium Antik Kenti'nde ağırlamaktan mutlu olduklarını aktaran Gökalp, "Emirdağ'da bugün Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdüren bilim insanlarımızla buluşmak çok keyifliydi. Bizim için de çok verimli geçti. Heyetlerimiz arasındaki bilgi alışverişinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

AKÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilgin ise Afyonkarahisar'da kazı ve yüzey araştırması yapan heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, görüş alışverişi yapmalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da kazı ve yüzey araştırması yapan bilim insanları Amorium'u inceledi - Haberler
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