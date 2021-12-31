Afyonkarahisar'da kaza yapan yolcu otobüsünün muavini yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da kaza yapan yolcu otobüsünün muavini yaralandı

Afyonkarahisar'da kaza yapan yolcu otobüsünün muavini yaralandı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarpan yolcu otobüsünün muavini yaralandı.

SANDIKLI, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarpan yolcu otobüsünün muavini yaralandı.

Bünyamin A. idaresindeki Antalya-Bursa seferi yapan 34 CJB 016 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Dinar Caddesi mevkisinde refüje çıkarak çit, aydınlatma direği ve 3 ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs muavini ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

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