Afyonkarahisar'da kaza yapan yolcu otobüsünün muavini yaralandı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarpan yolcu otobüsünün muavini yaralandı.
SANDIKLI, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarpan yolcu otobüsünün muavini yaralandı.
Bünyamin A. idaresindeki Antalya-Bursa seferi yapan 34 CJB 016 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Dinar Caddesi mevkisinde refüje çıkarak çit, aydınlatma direği ve 3 ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs muavini ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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