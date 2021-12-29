Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu - Haberler
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Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp Sudenur Yiğit'in Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi yakınlarında olduğunu belirledi.

Ekipler, Yiğit'i bulunduğu yerden alarak işlemler için emniyete götürdü.

Kentte yaşadığı evden 26 Aralık'ta ayrılan Sudenur Yiğit'in ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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