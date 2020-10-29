Afyonkarahisar'da kayıp ihbarında bulunulan çift aranıyor
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Afyonkarahisar'da kayıp ihbarında bulunulan çift aranıyor

29.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:04
Afyonkarahisar'da kayıp ihbarında bulunulan çift aranıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 gündür kendilerinden haber alınamayan çiftin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 gündür kendilerinden haber alınamayan çiftin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal'dan (64) 3 gündür haber alamayan yakınları, 112'ye kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, yaşlı çiftin bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin çiftin evinde, köy içerisinde ve arazide arama tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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