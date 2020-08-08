Afyonkarahisar'da kayboldu, Denizli'de bulundu AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Taner Mutlu (22), jandarma tarafından Denizli'nin Honaz ilçesinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Taner Mutlu (22), jandarma tarafından Denizli'nin Honaz ilçesinde bulundu.

?Dazkırı ilçesinin Çiftlik köyünde ailesiyle yaşayan Taner Mutlu, 5 Ağustos'ta annesi Safiye Mutlu'nun cep telefonuna "Kendinize iyi bakın, beni merak etmeyin" şeklinde mesaj atıp ortadan kayboldu. Safiye Mutlu, jandarmaya giderek oğluna ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, bölgede araştırma başlattı. Kaybolan Taner Mutlu, bu sabah, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından bulundu. Dazkırı ilçesinde yürüyerek Kaklık Mahallesine geldiği öğrenilen Taner Mutlu, daha sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA