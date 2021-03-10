Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı
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Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

10.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:12
Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan yaralı köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan yaralı köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe beldesi Aharönü mevkisinde yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıkların arasında mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar durumu belediyeye yetkililerine bildirdi.

Belediye personelinin haber vermesi üzerine bölgeye, AFAD ve Afyonkarahisar Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden aşağı indirdi.

Kurtarılan köpek, sağlık kontrolleri için Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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