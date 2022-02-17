Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akpınar köyü kırsalındaki kayalık alanda 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan 6 kişilik AKUT Afyonkarahisar ekibi, bölgeye gitti.

Ekipler, 2 saatlik tırmanış sonucu kayalıklarda mahsur kalan hayvanlara ulaştı.

Halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarılan keçiler, sahibi Şakir Yavuz'a teslim edildi.

Yavuz, AKUT ekibine teşekkür etti.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Arama Kurtarma, Karahisar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title