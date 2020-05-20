Afyonkarahisar'da kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesildi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 23 kasksız motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 23 kasksız motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma trafik ekipleri, Hocalar, Hüdai kaplıca ve Başkuyucak yollarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 23 motosiklet sürücüsüne kask takmadıkları dolayısıyla ceza kesildi.

Öte yandan sigortası bulunmayan 12 motosiklet trafikten men edilirken tescilsiz 2 araçta otoparka çekildi.

Kaynak: AA