Afyonkarahisar'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye, karayolları ve özel idare ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye, karayolları ve özel idare ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kentte, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in koordinasyonda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) kriz merkezi kuruldu.

Vali Çiçek, karayolları, il özel idaresi ve belediye ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını takip etti.

Kentte sıcaklık sıfırın altında 5 ila 15 derece arasında, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Afyonkarahisar Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin, Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yol güzergahlarındaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile trafik akışının sağlandığı bildirildi.

İl Özel İdare ekiplerinin de kapalı 420 köy yolunu açtığı ve yollarda oluşan birikinti (sürgün) ihbarlarına karşı sahada kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekipler, bazı güzergahlarda yolda kalan araçlar ile vatandaşları kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında yollardaki buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.