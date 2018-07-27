Afyonkarahisar'da Karayolları Parkına Yoğun İlgi

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kasım Baydar, şehre ayrı bir renk katan Karayolları Parkı'nın vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini, ailelerin çocuklarıyla birlikte parkta güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesi'ne devir edilen Karayolları arazisi, güzel bir park ve yeşil alana dönüştürüldü. Şehre ayrı bir renk ve hava katan Karayolları Parkı, vatandaşların vazgeçilmez mekanlarından biri oldu. Park ve Bahçeler Müdürü Kasım Baydar, yürüyüş yollarından, çocuk oyun alanlarına, macera parkurundan, süs havuzu, kafeteryaya kadar her şeyin düşünüldüğü Karayolları Parkıyla ilgili bilgiler verdi. Baydar, "Dikkat çekici parklar yapmaya çalışıyoruz. Karayolları parkının en önemli özelliği içerisinde 600 metrekare kapalı çocuk alanı var. Buranın kafeterya kısmı, mescidi ve mutfak bölümü dahil bin 200 metrekare alan yaptık. Parka aile çocuğunu getirecek kendisi de orada çayını kahvesini içebilecek. Şehrin göbeğinde farklı bir görüntü oldu. Afyonkarahisar ayrı bir renk kattı. Vatandaşlarımız parktan çok memnun. Gün içerisinde de çok kalabalık oluyor. Kafeterya açtıktan sonra daha da kalabalık olacağını düşünüyorum. Parkı sabah 07.00'de açıyoruz, akşam 12.00'da kapatıyoruz" dedi.

"Vatandaş malına sahip çıksın"

Vatandaşların talepleri üzerine mahallelere çocuk parkları yaptıklarını söyleyen Baydar, mahalle sakinlerinin birlik olup parklara sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Baydar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parklara 24 saat bakma koruma şansımız yok. Mutlaka buraya vatandaş kendisi sahip çıkması lazım. Nasıl evine, arabasına sahip çıkıyorsa parkada sahip çıkması lazım. Polisle, jandarmayla ya da zabıtayla olacak iş değil. Kendi tedbirlerimizi kendimiz alacağız. Orada biri yere çekirdek çöpü atıyorsa vatandaş olarak onu uyaracağız. Bunun için birlik olmamız gerekiyor. Kendi parkımıza sahip çıkarken de birlik olmamız lazım. Bir anne çocuğunu uyarabilmeli. Bir çocuk oyuncağa zarar veriyorsa onu uyarabilmeli. Çocuğum bozacak devlet yapacak zihniyetinden vazgeçilmeli."

İmaret Camii bahçesindeki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Afyonkarahisar Belediyesi Park Bahçeler İşleri Müdürü Kasım Baydar, tarihi caminin dokusuna zarar vermeden bahçesindeki bankları yenilediklerini dile getirdi. Baydar, İmaret bahçesi örneğinde olduğu gibi şehrimizi güzelleştirmek için durmadan çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - AFYONKARAHİSAR