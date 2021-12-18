Afyonkarahisar'da kar yağışının 3 gün sürmesi bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre Afyonkarahisar'da kar yağışının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceği ve hava sıcaklıklarının da önümüzdeki hafta için eksi 10 derecelere kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, kentte sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının 22 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha fazla göstermesi belenirken, kent merkezinde de yağışın olacağı öğrenildi. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı özellikle geceleri eksi 10 derecelere kadar sıcaklıkların düşeceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

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