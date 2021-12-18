Afyonkarahisar'da kar yağışının 3 gün sürmesi bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kar yağışının 3 gün sürmesi bekleniyor

Afyonkarahisar'da kar yağışının 3 gün sürmesi bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Meteoroloji verilerine göre Afyonkarahisar'da kar yağışının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceği ve hava sıcaklıklarının da önümüzdeki hafta için eksi 10 derecelere kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre Afyonkarahisar'da kar yağışının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceği ve hava sıcaklıklarının da önümüzdeki hafta için eksi 10 derecelere kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, kentte sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının 22 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha fazla göstermesi belenirken, kent merkezinde de yağışın olacağı öğrenildi. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı özellikle geceleri eksi 10 derecelere kadar sıcaklıkların düşeceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title