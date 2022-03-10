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AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor.

Afyonkarahisar'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kentte, sabaha karşı başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri, yol güzergahlarında ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

İl Özel İdare ekipleri, bütün ekiplerin sahada olduğunu ve kapalı köy yolunun bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, Dazkırı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, kar, Güncel, Haberler

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