Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Afyonkarahisar'da, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerdeki bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Dinar, Bayat, Şuhut ve Sinanpaşa ilçeleri ile merkeze bağlı Kocatepe beldesinde köy yollarının kapalı olduğu ihbarı üzerine iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın gün içerisinde aralıklarla devam edeceğini belirterek, yarından itibaren oluşabilecek sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

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AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, kar, Güncel, Haber

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