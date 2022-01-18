Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, kent merkezini ve ilçeleri beyaza bürüdü. Bazı vatandaşların yolda kalan araçların kurtarılması için yardımda bulunduğu, bazılarının da fotoğraf ve video çektiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de yaklaşık 100 personel ve 80 araçla kar yağışı nedeniyle köy yollarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. Kara yollarında don ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

 Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği yolda genişletme çalışması

Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği yolda genişletme çalışması

 Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te eğitime kar engeli
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title