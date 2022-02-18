Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Demirören Haber Ajansı, Ali Fuat Güçlüer - Güncel
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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

AFYONKARAHİSAR'da başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

AFYONKARAHİSAR'da başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde tipi oluştu.

Afyonkarahisar'da saat 16.00'da başlayan yağmur, yaklaşık bir saat sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kenti beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Ankara- Afyonkarahisar Karayolu üzerinde yer alan 1416 rakımlı Köroğlubeli'nde özellikle tipi etkili oldu. Kent girişinde görev alan jandarma ekipleri, kar yağışından etkilenen kaygan zemine karşı sürücüleri uyardı.


Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Karahisar, kar, Güncel, Haberler

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