Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da dün gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası kent adeta beyaza büründü.

Afyonkarahisar'da dün gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası kent adeta beyaza büründü.

Meteorolojinin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası yağış gece geç saatlerde başladı. Yağışın ardından kent geneli beyaza örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfır derecenin altına düştü. Kentte rakımı yüksek bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yağışın ardından kentte gün boyu açık bir havanın olması bekleniyor. Yağışla birlikte kentin ana arter ve işlek noktalarında da kar küreme ve tuzlama çalışmaları başladı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, kar, Yerel, Haber

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