Afyonkarahisar'da kar yağışı bu sabah tekrar başladı - Haberler
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Afyonkarahisar'da kar yağışı bu sabah tekrar başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı bu sabah tekrar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da dün etkisini yitiren kar yağışı bu sabah tekrar başlarken, yağış özellikle trafikte seyir halinde olan sürücülere zor çıktı.

Afyonkarahisar'da dün etkisini yitiren kar yağışı bu sabah tekrar başlarken, yağış özellikle trafikte seyir halinde olan sürücülere zor çıktı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar yağışının başladığı ilk günden itibaren köylerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, il genelinde kapalı köy yolu kalmadı. Önceki gün yerini dona bırakan ve hava sıcaklıkları sıfırın altına düştüğü kentte bu sabah kar yağışı tekrar başladı. Kar yağışıyla birlikte evlerinden işyerlerine gitmek isteyen yayalar zorluk yaşarken, sürücülerde trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi.

Kar yağışının gün boyu Afyonkarahisar'da belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kar yağışı bu sabah tekrar başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı bu sabah tekrar başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı bu sabah tekrar başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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