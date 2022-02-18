Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı, Gökten Ceylan - Genel
 - Güncelleme:

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı Yağmur olarak başlayan yağış birkaç saatte kara dönünce kent adeta beyaz büründü Afyonkarahisar'da yağmur olarak başlayan yağış birkaç saat sonra kar yağışına dününce kent kısa sürede adeta beyaza büründü.

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

Yağmur olarak başlayan yağış birkaç saatte kara dönünce kent adeta beyaz büründü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yağmur olarak başlayan yağış birkaç saat sonra kar yağışına dününce kent kısa sürede adeta beyaza büründü.

Meteorolojinin kent hafta başında yaptığı kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yağmur şeklinde başlayan yağış birkaç saat sonra kar yağışına döndü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşarken, yağışın tipi şeklinde sürmesi ise trafikteki sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Kentte lapa lapa yağan kısa sürede tutarken, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına en fazla sevinenler ise her zaman olduğu gibi çocuklar oldu.

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Genel

Karahisar, kar, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title