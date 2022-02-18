Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

Yağmur olarak başlayan yağış birkaç saatte kara dönünce kent adeta beyaz büründü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yağmur olarak başlayan yağış birkaç saat sonra kar yağışına dününce kent kısa sürede adeta beyaza büründü.

Meteorolojinin kent hafta başında yaptığı kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yağmur şeklinde başlayan yağış birkaç saat sonra kar yağışına döndü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşarken, yağışın tipi şeklinde sürmesi ise trafikteki sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Kentte lapa lapa yağan kısa sürede tutarken, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına en fazla sevinenler ise her zaman olduğu gibi çocuklar oldu.