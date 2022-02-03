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Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı, Mevlüt Tınas - Yerel
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Afyonkarahisar'da kar yağışı başladıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan karla karışık yağmur öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan karla karışık yağmur öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte 4 günden bu yana ara veren kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren tekrar başladı. Kar yağışına vatandaşların hazırlıklı oldukları görülürken, şemsiyelerle dışarı çıkan vatandaşların meteorolojinin uyarılarını dikkate aldıkları gözlendi. Yağışla birlikte kentte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Meteorolojiden alınan verilere göre, gün içerisinde sıfır dereceyi gören sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren eksi 3 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışının ise gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Yerel

Karahisar, kar, Yerel, Haber

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