Afyonkarahisar'da kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen köyde ayağı kırılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı
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Afyonkarahisar'da kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen köyde ayağı kırılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı

18.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:29
Afyonkarahisar'da kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen köyde ayağı kırılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen köyde ayağı kırılan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen köyde ayağı kırılan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Asmacık köyünde yaşayan 31 yaşındaki Selim Coşar'ın ayağının kırılması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ulaşım sağlanmakta güçlük çekilen köye ambulansla ulaşan ekipler, Coşar'ı evde yapılan müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Coşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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