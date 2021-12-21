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Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da kar etkisini sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da kar etkisini sürdürüyor.

Kentte sabah tekrar başlayan kar, il merkezi ve ilçelerde yüksek kesimlerde etkili oluyor. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken, bazı çocuklar kardan adam yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise 17 ilçe ve merkeze bağlı köylerde kara bağlı ihbarlara hızla müdahale ediyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın akşama kadar aralıklarla süreceğini bildirdi. Ayrıca yarın sabah kara yollarında oluşabilecek sis, don ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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