Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da dün başlayan kar devam ediyor.

Afyonkarahisar'da dün başlayan kar devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçeler kar nedeniyle beyaza büründü. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar de beyaza bürünen Afyon Kalesi ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title