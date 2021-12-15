Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda ve kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındaki karayolunda, 1400 rakıma sahip Damlalı Boğazı'nda sabah saatlerinde kar başladı.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri, karın etkili olduğu Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tuzlama çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kar yağışının akşam saatlerinde il geneline yayılacağını ve hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Bazı araç sürücüleri araçlarını yol kenarına çekerek, kar manzarasından fotoğraf ve video çekti.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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