AFYONKARAHİSAR'DA KAN SIZAN ARAÇTAN SAKATAT ÇIKTI
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AFYONKARAHİSAR'DA KAN SIZAN ARAÇTAN SAKATAT ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da park halindeki kamyonetten kan sızdığı ihbarını alan polis ekipleri, aracın bulunduğu alana gitti.

AFYONKARAHİSAR'da park halindeki kamyonetten kan sızdığı ihbarını alan polis ekipleri, aracın bulunduğu alana gitti. Polis aracın sahibine ulaşarak kapısını açtırınca, içinde sakatat olduğu görüldü.

Erenler Mahallesi 2751 Sokak üzerinde park halindeki 34 LB 8748 plakalı kamyonetten sokağa kan aktığını görenler polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler hemen aracı incelemeye başlayıp ardından kamyonetin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Aracın sahibinin H.Y. olduğunu belirleyen polis, telefonla kendisine ulaşıp kamyonetin başına çağırdı. Aracının yanına gelen H.Y.'ye, polis kapıları açmasını söyledi. H.Y. ve polis ekipleri, aracın sıkışan kapılarını açmak için bir süre uğraştı. Sonunda aracın yan kapısı açıldı. SAKATAT ÇIKTI

Kamyonetin içersinde sakatat olduğu görüldü. H.Y.'nin, çevre kentlerden topladığı sakatatı Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki köpek maması yapan bir fabrikaya getirdiği öğrenildi. Geç saatlerde kente gelen H.Y.'nin, aracını park ettiği yerdeki bir apartta kaldığı, kamyonette şoklanan sakatatların buzlarının çözülmesi sonucu araçtaki kanın sokağa aktığı belirlendi. Kamyonetin sahibi H.Y.'ye, çevreye kirlettiği gerekçesi ile kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulandı.

AFYONKARAHİSAR'DA KAN SIZAN ARAÇTAN SAKATAT ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA KAN SIZAN ARAÇTAN SAKATAT ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA KAN SIZAN ARAÇTAN SAKATAT ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA KAN SIZAN ARAÇTAN SAKATAT ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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