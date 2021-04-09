Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samet Alkış (21) idaresindeki 42 FGK 54 plakalı kamyonet, Dazkırı-Başmakçı Kavşağında Yunus Emre Oruk (31) yönetimindeki 09 FJ 193 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile otomobilde bulunan Dilara Önen Oruk yaralandı.

Durumları iyi olan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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