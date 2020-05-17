Afyonkarahisar'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Afyonkarahisar'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
17.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:44

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ceylan Ulu (50) idaresindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 26 FJ 808 plakalı kamyonet, Çay-Bolvadin kara yolunun 3. kilometresinde, Baki Yalçındağ (46) yönetimindeki 03 PR 596 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Yalçındağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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