Afyonkarahisar'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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Afyonkarahisar'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Turan (39) yönetimindeki 41 L 7407 plakalı kamyonet, İhsaniye Su Deposu Mevkisi'nde, karşı şeritten gelen Samet Aktay (22) idaresindeki 03 ABP plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler, Ramazan Turan, Samet Aktay ve minibüste bulunan Ahmet Çırak yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki farklı hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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