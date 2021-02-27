Afyonkarahisar'da kalp rahatsızlığı bulunan kişinin öldüğü kavgada 2 zanlı gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'da kalp rahatsızlığı bulunan kişinin öldüğü kavgada 2 zanlı gözaltına alındı

27.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:08
Afyonkarahisar'da kalp rahatsızlığı bulunan kişinin öldüğü kavgada 2 zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde husumetli 2 tarafın kavgasında, kalp rahatsızlığı bulunan bir kişi öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde husumetli 2 tarafın kavgasında, kalp rahatsızlığı bulunan bir kişi öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yeşilyurt köyünde alacak verecek konusunda aralarında husumet bulunan C.K. (23) ile D.Ç. (20) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya gençlerin babaları H.K. (43) ile A.Ç. de (46) dahil oldu.

Kavga sırasında, kalp rahatsızlığı bulunan A.Ç. bir anda yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

C.K. ve H.K'yi gözaltına alan jandarma ekipleri, rahatsızlanan A.Ç'nin üzerindeki ruhsatsız tabanca ve içerisinde 7 mermi bulunan şarjöre el koydu.

Çay Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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