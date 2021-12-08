Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti - Haberler
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Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu (52), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu (52), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube'de görev yapan Kuzucu, dün spor salonunda aniden rahatsızlandı.

Durumun bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Emirdağ İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kuzucu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kuzucu'nun cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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