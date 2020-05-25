Afyonkarahisar'da kahvehanenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kahvehanenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
25.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:55
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kahvehanenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kadir Göz (60) idaresindeki 03 HK 257 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yenikapı köyü meydanında virajı alamayarak kahvehanenin duvarına çarptı.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Göz'ün cesedi, incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA