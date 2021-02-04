Afyonkarahisar'da kahvehanede yakalanan 16 kişiye para cezası
04.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:34
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği kapalı olması gereken kahvehanedeki 16 kişiye idari para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği kapalı olması gereken kahvehanedeki 16 kişiye idari para cezası kesildi.
Polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın altında M.Y'ye ait kahvehaneden ses geldiği ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.
Kilitli olan kapının açılmasının ardından iş yerinde yakalanan 16 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri nedeniyle idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz