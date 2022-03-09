Afyonkarahisar'da "Kadının yüzü" fotoğraf sergisi açıldı - Haberler

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Afyonkarahisar'da "Kadının yüzü" fotoğraf sergisi açıldı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadının yüzü" fotoğraf sergisi açıldı.

Afyonkarahisar'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadının yüzü" fotoğraf sergisi açıldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Mavi Salonda açılan sergide, siyah beyaz çekilen fotoğraflarda çocukluktan yaşlılığa kadın portre fotoğrafları sergileniyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, sergideki fotoğrafların Afyonkarahisar ve çevresinde çekildiğini söyledi.

"Bizim Mahalle" adlı belgeselin çekimleri sırasında Dinar'da kadınların fotoğraflarını çektiğini belirten Yılmaz, "Kadınların yüzlerindeki çizgilerde zamanın geçişini kaydetmeye çalıştım. Kadınların bakışları hüzünlü. Bu topraklarda kadın olmak gerçekten çok zor. Kadınlar Günü kapsamında kadınların yaşadıklarını fotoğraflara yansıtmaya çalıştım." dedi.

AFSÜ Sinema Topluluğu tarafından organize edilen sergiye, topluluk danışmanı AFSÜ Dr. Öğretim Üyesi Jale Akgöl ile öğrenciler katıldı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

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