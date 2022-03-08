Afyonkarahisar'da "Kadın Kültür Kafe ve Market"in açılışı yapıldı

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kadın Kültür Kafe ve Market'in açılışını gerçekleştirdi.

Çiçek, Park Afyon AVM'de Çay Kadın Kültür Kooperatifinin işleteceği Kadın Kültür Kafe ve Market'in açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de başarı hikayesi yazmaya devam ettiklerini söyledi.

Her geçen gün biraz daha büyüdüklerini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 26 Kadın Kültür Evi ile 17 Kadın Kooperatifine ulaştık. Satış mağazalarımızla birlikte bugün de bu AVM'de final yapıyoruz. Afyonkarahisar'ın fedakar ve çalışkan kadınları ile Çay Kadın Kooperatifine ve ilçe yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada gece gündüz çalıştılar."

Çiçek, Afyonkarahisar'da dalga dalga büyüyen kadın kültür evlerinin herkesi gururlandırdığını vurguladı.

Kadın kültür evleri projesiyle dün ödül aldıklarını aktaran Çiçek, "Kadınlarımız, bu projeyi daha da büyüterek Türkiye'ye yayılmasını sağlayacaklar. En başından beri projeye sahip çıkan Afyonkarahisar basınına da teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Kadın Kültür Kafe ve Market'in açılışı yapıldı. Açılışın ardından da konser etkinliği düzenlendi.

Programa, Vali Çiçek ile birlikte eşi Sümeyra Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, il ve ilçe protokolü ve davetliler katıldı.