Afyonkarahisar'da kadın kültür evleri ve kooperatifleri kermesi açıldı

Afyonkarahisar'da Valilik öncülüğünde, ilçelerde kurulan kadın kültür evleri ve kooperatiflerinin ürünlerinin yer aldığı kermes açıldı.

Afyonkarahisar'da Valilik öncülüğünde, ilçelerde kurulan kadın kültür evleri ve kooperatiflerinin ürünlerinin yer aldığı kermes açıldı.

Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarla açılan kermeste, kadınların ürettiği el emeği göz nuru eserler ile yöresel ürünlerin satışı yapıldı.

Bu arada İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün alana kurduğu parkta çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz