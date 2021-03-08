Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri tanıtıldı

Afyonkarahisar'da, 11 ilçe ve beldede 7 ayda yapımı tamamlanan Kadın Kültür Evleri ile Kadın Kooperatiflerinin tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar'da, 11 ilçe ve beldede 7 ayda yapımı tamamlanan Kadın Kültür Evleri ile Kadın Kooperatiflerinin tanıtımı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, termal bir otelde yaptığı konuşmada, kentte bugün bir tarihe şahitlik edildiğini söyledi.

İlçelerde ve beldelerde 7 ayda yapımı tamamlanan Kadın Kültür Evleri ile Kadın Kooperatiflerinin hayata geçirilmesinde yaşanan süreci anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu proje aslında kıymetli eşim Sümeyra Çiçek'in fikriydi. Onun fikriyle çıktığımız bu yolda büyüyerek devam ediyoruz. Afyonkarahisar'da sadece 7 ayda bu kadın kültür evleri tamamlandı. Eğitimlere açıldı. Kadın kooperatifleri kuruldu ve siparişler alındı. Ardından satışlar yapıldı. Hala siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorlar. Bunlara ilaveten kadın kültür marketleri de kuruldu. İşte bu 7 aya ben 'Afyonkarahisar mucizesi' diyorum."

Çiçek, Afyon Eğitim Vakfının (AEV) e-ticaretle bütün Kadın Kültür Evleri'nde üretilen malzemelerin Türkiye geneline pazarlayacağını ve elde edilen gelirin de üniversite öğrencilerine burs olacağını vurguladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de kent merkezinde bir konak satın aldıklarını, binanın restorasyonunu bitirip kadın kültür evi olarak hizmete sunmayı planladıklarını ifade etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile MHP Milletvekili Mehmet Taytak da konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da toplantıya video konferansla katıldı.

Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri için hazırlanan videoların izlenmesinin ardından Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Kadın Kültür Evleri tamamlanan ilçe ve beldenin stantlarının açılışı yapılarak ürünleri incelendi.

Burada Vali Çiçek, Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatiflerinde üretilen el sanatları, hediyelik eşyalar ve istiridye mantarı gibi ürünlerin satışı konusunda kadınlara yardımcı oldu.

Programa, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz