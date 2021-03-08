Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri tanıtıldı

08.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:46
Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri tanıtıldı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in önderliğinde Afyonkarahisar'ın ilçelerinde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri tanıtım programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in önderliğinde Afyonkarahisar'ın ilçelerinde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri tanıtım programı gerçekleştirildi.

Bir termal otelde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, Kadın Kültür Evleri projesinin önemine değindi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz bugün burada sadece Kadın Kültür Evleri açmıyoruz. Bugün burada sadece Kadın Kooperatifleri açmıyoruz. Biz bugün burada bir tarihe şahitlik ediyoruz. Biz bugün burada kadınlarımızın 7 ay gibi bir sürede gece- gündüz çalışmalarına alın terlerine, fedakarlıklarına şahitlik ediyoruz. Biz bugün burada kaymakam ve belediye başkanlarının birlikte tuğla taşıdıklarına birlikte duvar ördüklerine bizzat inşaatın içerisinde çalıştıklarına şahitlik ediyoruz. Biz bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde neler yapılabileceğine şahitlik ediyoruz. Bu ancak Afyonkarahisar'da, başarılabilirdi, bu ancak Afyonkarahisar'da olabilirdi. Neden Afyonkarahisar'da olabilirdi. Çünkü kurtuluşun şehri buna yakışırdı."

Konuşmaların ardından 17 ilçesinin Kadın Kültür Evleri'nde üretilen ürünlerin tanıtımın yapıldığı sergi açıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri tanıtıldı
Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Soral Hakan Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:50:50. #1.15#
title