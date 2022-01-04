Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri eğitim seferberliğine katıldı

Afyonkarahisar'daki Kadın Kültür Evleri, kentte başlatılan eğitim seferberliğine dahil oldu.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde, kentte eğitimde başarıyı yükseltmek, veli işbirliği ve desteğini artırmak amacıyla başlatılan eğitim seferberliği kapsamında Kadın Kültür Evleri'nde "Başarıya İlk Adım" ismi verilen eğitim programları hayata geçirilecek.

"Başarıya İlk Adım" eğitim programları içerisinde sınav kaygısı ve bununla başa çıkma yöntemleri, ergen psikolojisi, verimli ders çalışma yöntemleri, sınav sürecinde ebeveyn olmak ve kadınların veli olarak çocuklarını anlamaları ve desteklemeleri sağlanacak.

Program kapsamında ilk eğitim Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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