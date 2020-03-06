Afyonkarahisar'da KADES uygulaması tanıtıldı

06.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:30

Afyonkarahisar'da Kadına Acil Destek İhbar Sistemi Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Park Afyon AVM'de kurulan stantlarda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, kadınlara, KADES uygulaması tanıtım broşürü ve karanfil dağıttı.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüttüğü KADES uygulamasını tanıtmak için stant kurduklarını söyledi.

Türkiye'de KADES'in uygulamasının yaklaşık 4 ay önce başlatıldığını dile getiren Temiz, şunları kaydetti:

"81 ilde kadın ve aile içi şiddet büro amirlikleri oluşturuldu. Bu bürolarımızda görev yapan 56 bin personelimize KADES uygulaması için eğitimler verildi. Yine bu projenin cep telefonlarına indirilen bir uygulaması oluşturuldu. Bu uygulamayı indiren kadınlarımız, bir şifre ile sisteme kayıt oluyorlar. Herhangi bir sıkıntılı bir durum olduğunda ise tek tuşa bastıklarında 155 ile 156'ya uyarı düşüyor. Daha sonra konum itibarıyla en yakın ekip oraya yönlendiriliyor."

Temiz, uygulama sayesinde Türkiye'de geçen yılın ilk 2 ayına göre kadın cinayetlerinin yüzde 32 azaldığını belirtti.

KADES uygulamasını Türkiye'de 400 bine yakın kadının indirdiğini aktaran Temiz, "Bugüne kadar da bu uygulamayı 24 bin kişi kullandı. Afyonkarahisar'da da KADES'in tanıtımı için bugün stant açtık. İnşallah, bu tanıtımlardan sonra şehrimizde de kadınlara yönelik şiddet oranlarında azalma olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA