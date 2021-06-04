Afyonkarahisar'da kademeli normalleşmeyle bazı kamu kurumlarında kısmi hareketlik yaşanıyor

Afyonkarahisar'da kademeli normalleşme süreciyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğü'nde kısmi hareketlilik yaşanıyor.

Afyonkarahisar'da kademeli normalleşme süreciyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğü'nde kısmi hareketlilik yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kademeli normalleşme sürecinin etkisiyle, kentteki hareketlilik bazı kamu kurumlarına da yansıdı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde rutin işlemlerin yanı sıra, Kovid-19 kurallarına uygun şekilde vatandaşların adres ve pasaport değişiklikleri ile yeni evlenecek çiftler de kimlik yenileme işlemleri yaptırdığı görüldü.

İl Tapu Müdürlüğü'nde ise gayrimenkul alım satım işlemlerinde kısmı hareketlilik yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz