Afyonkarahisar'da kaçakçılıkla mücadele
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Afyonkarahisar'da kaçakçılıkla mücadele

28.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:12
Afyonkarahisar'da kaçakçılıkla mücadele

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu aksesurları ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu aksesurları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, 1011 cep telefonu kılıfı, 102 batarya, 69 kulaklık, 17 şarj aleti, 14 ekran koruyucu, 13 mikrafon, 8 akıllı saat, 5 telefon ekranı ve farklı aksesuarlar ele geçirdi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü A.B. hakkında adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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