Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonları - Haberler
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Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonları

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonları
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da düzenlenen iki kaçakçılık operasyonunda 93 bin 508 makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen iki kaçakçılık operasyonunda 93 bin 508 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yeri ile 2 araçta yaptığı aramada, 70 bin boş makaron, 23 bin 508 dolu makaron, 11 kilogram bandrosüz tütün, 6 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan Ş.A. ile M.İ'ye adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Tütün, Güncel, Haber

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