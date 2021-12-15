Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

Afyonkarahisar'da İscehisar ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 bin 340 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Ekipler, İscehisar ilçesinde bir iş yeri ile ikamette yapılan aramada, 2 bin 340 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri, H.A, hakkında adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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