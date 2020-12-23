Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu
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Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

23.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:40
Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

Afyonkarhaisar'da düzenlenen operasyonda 24 kilogram tütün ile 53 bin makaron ele geçirildi.

Afyonkarhaisar'da düzenlenen operasyonda 24 kilogram tütün ile 53 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında internet üzerinden çeşitli platformlarda tütün sarma makinesi satışı yaptığı belirlenen S.A. ile E.S'yi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde düzenlenen operasyonda yaptığı aramada, 24 kilogram tütün, 53 bin içi tütün doldurulmuş ve boş makaron, 20 tütün sarma makinesi ve tartı ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 20:41:31. #1.14#
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